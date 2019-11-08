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Motosiklet cenaze nakleden kalabalığın arasına daldı: 5 yaralı

ÜSKÜDAR'da motosiklet, arızalanan araçtaki cenazeyi başka araca nakleden kalabalığın arasına daldı.

08.11.2019 07:36 | Son Güncelleme: 08.11.2019 07:36 Motosiklet cenaze nakleden kalabalığın arasına daldı: 5 yaralı

ÜSKÜDAR'da motosiklet, arızalanan araçtaki cenazeyi başka araca nakleden kalabalığın arasına daldı. Kazada 5 kişi yaraladı.

 

Kaza, D-100 Karayolu Altunizade mevkiinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Avrupa yakasından cenaze alan Büyükşehir Belediyesi'ne ait 34 NZ 4522 plakalı araç, ölen kişinin yakınlarıyla birlikte Anadolu yakasına geçtiği sırada Altunizade'de arızalandı. Araç yol kenarına çekilirken, ölen kişinin cenazesi yakınları tarafından, yeni gelen cenaze aracına nakledilmek istendi. Bu sırada iddiaya göre, 41 VZ 662 plakalı motosiklet sürücüsü önündeki kalabalığı görmeyerek cenaze nakleden yayaların arasına daldı. Kazada Çağatay Büyükceren, Hüseyin Yolaç, Emre Kaya, Baran Akagündüz ve henüz ismi öğrenilmeyen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri burada yapılan yaralılar, çevrede hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri de, yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araçlar, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Sürücüler ve ölen kişinin yakınları kazayla ilgili ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

Yoldan geçen bir vatandaş kazayla ilgili, "Bu cenaze arabası arızalanıyor. Daha sonra başka araç geliyor. Cenazeyi buna naklederken arkadan motosiklet vuruyor. Tabi burada da 4, 5 kişi var ve yaralanıyorlar. Çok ağır olanı yok ama 2, 3 tanesinin ayağı, bir tanesinin de kalçası kırıktı. Onun dışında durumu çok kötü olan yoktu" diye konuştu.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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