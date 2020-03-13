Motosiklet, ciple çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
KONYA'nın Akşehir ilçesinde, cipi sağdan geçmek isteyen motosikletin sürücüsü Mevlüt Can Kılcı (15) yaşamını yitirdi, arkasında oturan 2 arkadaşı da yaralandı.
13.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:54
KONYA'nın Akşehir ilçesinde, cipi sağdan geçmek isteyen motosikletin sürücüsü Mevlüt Can Kılcı (15) yaşamını yitirdi, arkasında oturan 2 arkadaşı da yaralandı.Kaza, saat 11.10 sıralarında Yarenler Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı'nda meydana geldi. Mevlüt Can Kılcı, yönetimindeki plakasız motosikletle, Orhan Ö.'nün kullandığı 06 FD 7668 plakalı cipi, iddiaya göre sağından sollamak isterken aracın aynasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet refüje savruldu. Kazada başında kask bulunmayan Mevlüt Can Kılcı ve arkasında oturan Hakkı Cura(14) ve Batuhan Yıldırım(14) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mevlüt Can Kılcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Orhan Ö. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Etiketler : Mevlüt Can, Akşehir, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Güncel
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Güncel
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Güncel
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor