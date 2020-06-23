Motosiklet dereye devrildi: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dereye devrilen motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

23.06.2020 23:24 | Son Güncelleme: 24.06.2020 00:40
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dereye devrilen motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
Hacı Ali Akbay'ın kullandığı 48 AAF 269 plakalı motosiklet, Ölüdeniz Mahallesi Çatallar mevkisinde yol kenarındaki kuru dere yatağına devrildi. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan motosikletteki Akbay ile Eda Güney, kazada yaralandı. Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sedyeye alınan yaralılar yaklaşık 50 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Motosiklet dereye devrildi: 2 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye, Muğla, Güncel, Haber

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