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Motosiklet dereye yuvarlandı: 1 ölü

Adıyaman'da kontrolden çıkan motosiklet dereye yuvarlandı, kazada sürücü hayatını kaybetti.

15.09.2019 21:19Motosiklet dereye yuvarlandı: 1 ölü
Adıyaman'da kontrolden çıkan motosiklet dereye yuvarlandı, kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf Gürbüz (21) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Karapınar Caddesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Yusuf Gürbüz, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gürbüz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan hayatını kaybeden Gürbüz'ün kaza yaptığı motosikleti yaklaşık bir kaç gün önce aldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Organize Sanayi Bölgesi, Yusuf Gürbüz, Karapınar, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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