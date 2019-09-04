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Motosiklet devrildi 1 ölü

Motosiklet devrildi 1 ölüAKSARAY'da kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin sürücüsü Önder Bozgoz( 21) yaşamını yitirdi.

04.09.2019 19:00
Motosiklet devrildi 1 ölü
AKSARAY'da kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin sürücüsü Önder Bozgoz( 21) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Eskil ilçesi Esmekya yolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Önder Bozgoz yönetiminizdeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp, devrildi. Durumu fark eden tarlada çalışan bir çiftçi, sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başında kask bulunmayan sürücü Bozgoz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozgoz'un cansız bedeni otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.
Motosiklet devrildi 1 ölü

Motosiklet, Eskil, Güncel

Kaynak: DHA

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