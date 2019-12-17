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Motosiklet devrildi; 2 çocuk yaralandı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü Baki Efe D. (13) ile amcasının oğlu Süleyman D. (12) yaralandı.

17.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:58Motosiklet devrildi; 2 çocuk yaralandı

AYDIN'ın ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü Baki D. (13) ile amcasının oğlu Süleyman D. (12) yaralandı. Başlarında kask olmayan 2 çocuk, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Koçarlı yönüne giden Baki Efe D., yönetimindeki plakasız motosikletin kontrolünü yitirdi. Başlarında kask bulunmayan Baki Efe D. ile arkasında oturan kuzeni Süleyman D., yaralandı. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptığı çocuklardan Baki Efe D. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne, Süleyman D. ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Baki Efe D., Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Koçarlı, EFE, Güncel

Kaynak: DHA

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