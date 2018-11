Motosiklet: Fım Dünya Gençler Şampiyonası

25 Kasım 2018 Pazar 17:41



Milli motosikletçiler Can ve Deniz Öncü kardeşler, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Gençler Şampiyonası'nın son ayak yarışlarında İspanya 'da piste çıktı. Red Bull KTM Ajo takımında yer alan milli sporcular, şampiyonanın 8. ayak yarışlarında 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde mücadele etti.İlk yarışta 6'ncı olan Can Öncü, ikinci yarışta 3'üncü sırayı elde ederek kürsüde yer aldı. Deniz Öncü ise ilk yarışta 24'üncü, ikinci yarışta 26'ncı sırayı aldı.İspanya'nın Valencia kentindeki son yarışın ardından sezonu Can Öncü 95 puanla 7'nci, Deniz Öncü de 39 puanla 14'üncü sırada tamamladı.FIM Dünya Gençler Şampiyonası'nın genel klasmanında KTM takımından İspanyol Raul Fernandez, 209 puanla birinci oldu.