Motosiklet gezginleri Türkiye'de buluşacak

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenecek "Mototour Of Nations 2020 Turkey" organizasyonuna ev sahipliği yapacak.FIM Gezi ve Tur Komisyonu Başkanı Nuno Trepa Leite, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ile beraberindeki heyet, "Mototour Of Nations" organizasyonu kapsamında Kuşadası ilçesindeki tarihi ve kültür alanlarını gezdi.Teknik incelemenin ardından her yıl farklı bir ülkede yaklaşık 250 motosiklet kullanıcısının katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin 2020 yılında Kuşadası'nda yapılması kararlaştırıldı.Rotası ve tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak olan "Mototour Of Nations 2020 Turkey", Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TMF iş birliğinde yapılacak."Beklentilerimizi tam olarak karşılayacak"Nuno Trepa Leite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'de Türkiye'de gerçekleştirecekleri organizasyonun keyifli geçeceğine inandığını söyledi.Etkinlikte farklı ülkelerden yüzlerce sürücünün yer alacağını anlatan Leite, şöyle konuştu:"Katılımcılar, Türkiye'nin kültürünü, eşsiz lezzetlerini tecrübe edeceği gibi coğrafi ve tarihi zenginliklerini de yakından tanıma fırsatını yakalayacak. Kuşadası'ndan ve Türkiye'den verilecek destekle etkinliğin çıtasını yükselteceğimize inanıyorum. Bu organizasyon, Türkiye'nin bulunduğu iyi seviyeyi, güvenli ve gelişmiş bir ülke olduğunu göstermek için iyi bir fırsat. Yollar çok güzel, ayrıca anıtsal ve tarihi yapılar ilgi çekici. Burasının beklentilerimizi tam olarak karşılayacak seviyede olduğunu düşünüyorum.""Değerli bir organizasyon"Mahmut Nedim Akülke de organizasyonu Türkiye'ye getirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.Gençlik ve Spor Bakanlığından da çok büyük destek aldıklarını dile getiren Akülke, "Bu organizasyonun ülkemizdeki spor turizminin gelişmesi anlamında çok iyi bir örnek olacağını umuyorum. 6 kıtadan sporcular Türkiye'ye gelecek. Bunlar, sportif hayatları bitmiş, artık tamamen yol motorlarını kullanan sürücülerden oluşan, tamamen turistik amaçlı kendi motorlarıyla gezi yapan motosiklet sürücüleri. Gerçekten bu anlam da değerli bir organizasyon." diye konuştu."Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz"FIM Gezi ve Tur Komisyonu Üyesi Yunan Panagiotis Kalaitzis ise Türkiye'deki meslektaşlarıyla çok iyi ilişkiler içerisinde olduklarını vurguladı.Katılımcıların Türkiye'de iyi vakit geçireceğine inandığını anlatan Kalaitzis, "Motosiklet tutkunları sadece bir noktadan diğerine gitmeyecekler, ilgili şehrin kültürünü tanıma imkanına sahip olacaklar. Çevre, kültür, gastronomi ve bir çok yönden ziyaret edilen Türkiye'yi görme imkanı bulacaklar. Herkesin iyi zaman geçireceğine eminim. Biz burada, Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.