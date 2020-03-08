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Motosiklet, hafif ticari araca çarptı: 1'i ağır, 4 yaralı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

08.03.2020 07:46
Motosiklet, hafif ticari araca çarptı: 1'i ağır, 4 yaralı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Mimar Sinan Bulvarı Cemal Ergün Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir yönünden Manisa yönüne giden, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Cemal Engin Deniz (23) yönetimindeki 45 AEU 965 plakalı motosiklet, Cemal Ergün Caddesi yönüne dönmeye çalışan, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 45 UT 105 plakalı hafif ticari araca sol tarafından çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Cemal Engin Deniz ve arkasında oturan Tamer Güneş (25) ile hafif ticari araçtaki Dilek Köylü (49) ve Burçak Köylü (21) yaralandı.Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Cemal Engin Deniz'in durumunun ağır olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Engin Deniz, Motosiklet, Yunusemre, Manisa, Güncel
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