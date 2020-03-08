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Motosiklet, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADIManisa'nın Yunusemre ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Cemal Engin Deniz (23), ağır yaralı kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

08.03.2020 12:04
Motosiklet, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Cemal Engin Deniz (23), ağır yaralı kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kablo üretimi yapılan fabrikanın Ar-Ge bölümünde çalışan Deniz'in, mesai bitimde evine dönerken, kazanın olduğu öğrenildi. Cemal Engin Deniz'in cenazesinin bugün ikindi vakti Hatuniye Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.Öte yandan hastanede, kazada 1'i ağır yaralanan 3 kişinin tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Cemil SEVAL/MANİSA,


Kaynak: DHA

Etiketler : Devlet Hastanesi, Merkez Efendi, Engin Deniz, Yunusemre, Güncel
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