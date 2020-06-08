Motosiklet hırsızı çaldığı ayakkabıyı giyince yakalandı

Motosiklet hırsızı çaldığı ayakkabıyı giyince yakalandıAYDIN'ın İncirliova ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten 32 yaşındaki Mesut Kaygusuz, dikkati sayesinde evlerinin bahçesindeki motosikleti ile kardeşinin spor ayakkabısını çalan kişiyi 13 gün sonra polise yakalattı.

08.06.2020 19:52 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:58
Motosiklet hırsızı çaldığı ayakkabıyı giyince yakalandı
AYDIN'ın İncirliova ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten 32 yaşındaki Mesut Kaygusuz, dikkati sayesinde evlerinin bahçesindeki motosikleti ile kardeşinin spor ayakkabısını çalan kişiyi 13 gün sonra polise yakalattı. Suçunu itiraf eden A.A., polisteki ifadesinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İncirliova'da çiğ köfte dükkanı işleten Mesut Kaygusuz'un evlere sipariş götürmek kullandığı motosikleti geçen 25 Mayıs gecesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinden çalındı. Sabah işe gideceğinde motosikletinin yerinde olmadığı gören Kaygusuz şok oldu. Kaygusuz, bir süre sonra kardeşinin spor ayakkabılarının da çalınmış olduğunu fark edip, durumu İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis, hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlatırken Kaygusuz da boş durmayıp, dedektif gibi iz sürmeye başladı. Kaygusuz, bu süreçte ilginç bir tesadüfle karşılaştı. Kaygusuz, dün yolda önünde yürüyen birinde kardeşinin çalınan ayakkabısı olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis şüpheli şüpheli A.A.'yı (17) gözaltına aldı. A.A., polisteki sorgusunda suçunu itiraf etti.
MOTOSİKLET BOZDOĞAN'DA BULUNDU
Hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenilen A.A.'nın ifadesi üzerine Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucunda çalıntı motosiklet bulundu. A.A.'nın çaldığı motosikleti 200 lira karşılığında başkasına sattığı belirlendi. A.A., polisteki ifadesinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Motosikletine ve kardeşinin çalınan ayakkabısının bulunmasının sevincini yaşayan Mesut Kaygusuz, Kardeşimin çalınan ayakkabı 600 lira değerindeydi. Kolay kolay herkes olmayacağı için başkasının ayağında gördüğümde şüphelendim. Zaten ayakkabının faturası biz de mevcut. Poliste bundan yola çıkarak MOBESE kamerası kayıtlarını inceleyince hırsızlık şüphelisini yakaladı. Çalınan motosikletimi Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip aldım. Emniyet teşkilatına teşekkür ederim dedi. Motosiklet hırsızı çaldığı ayakkabıyı giyince yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: İncirliova, Motosiklet, Bozdoğan, Güncel, Haber

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