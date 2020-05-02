Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Motosiklet hırsızı kovalamaca ile yakalandı

ADIYAMAN'da, çaldığı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli M.G., polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Motosiklet hırsızı kovalamaca ile yakalandı
02.05.2020 19:19 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:19

ADIYAMAN'da, çaldığı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli  M.G., polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay,  Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Talak'a ait 02 MA 0383 plakalı motosiklet, evinin önünde park halindeyken çalındı. Motorunun çalındığını fark eden Talak, polise haber verdi. Polisin yaptığı araştırmada motosikleti M.G.'nin çaldığını ve son olarak Yavuz Selim Mahallesi'nde  görüldüğünü belirlendi. Mahalleye giden ekipler yaşanan kovalamacanın ardından motosikleti çalan M.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Altınşehir, Talak, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Son Dakika: Türkiye’de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336’ya yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haberler
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit’te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı Haberler
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Haberler
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Haberler
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Haberler››Güncel››Motosiklet hırsızı kovalamaca ile yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:04: İçişleri Bakanı Soylu "Bir Yol Hikayesi" başlıklı makale kaleme aldı Açıklaması - Haber 20:00: Tire'de çekirgeler, Akarca Ovası'nı istila etti - Haber 20:00: Suudi firmasının Türk işçilere dönüş izni vermediği iddiası - Haber 19:52: Bozova'da, husumetli aileler arasında 'arazi' kavgası: 6 yaralı - Haber 19:52: Rus ordusu Suriye'de ABD askerlerinin yolunu kesti - Haber 19:39: Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü - Haber 19:26: Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi - Haber 18:46: Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı - Ekonomi 16:49: Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi - Haberler 15:53: Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı - Spor