Motosiklet hırsızı suçüstü yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Didim
ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yapmaya çalıştığı sırada suçüstü yapılan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmalarda, ilçe merkezinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye intikal edildi. Polis
ekiplerinin yaptığı çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve kovalamaca sonucu yakalanan R.E.S. isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - AYDIN
Emniyet Müdürlüğü
, Aydın
, Didim
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA