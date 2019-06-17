17.06.2019 17:05
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Motosiklet hırsızı tutuklandı

Motosiklet hırsızı tutuklandı

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri motosiklet hırsızlığı şüphelisi yaşı küçük 2 şahsı gözaltına aldı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri motosiklet hırsızlığı şüphelisi yaşı küçük 2 şahsı gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yaşı küçük 2 şahsın kullanmış olduğu siyah renkli plakasız motosikletin 23 Mayıs 2019 günü çalındığı tespit edilmiş, motosiklet yapılan işlemlerin ardından müştekisine teslim edilmiş, yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli yaşı küçük şahıslardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış diğeri tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BATMAN
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Batman, 3. Sayfa

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