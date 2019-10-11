Haberler » Güncel » Motosiklet hırsızı tutuklandı

Motosiklet hırsızı tutuklandı

BARTIN'da, motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

11.10.2019 13:39Motosiklet hırsızı tutuklandı
BARTIN'da, motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde yaşanan motosiklet hırsızlıklarının ardından soruşturma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 şüphelinin kimliklerini belirledi. Polis, T.G., M.Ö. ve S.T. olduğunu belirleyen şüphelileri, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.Çalınan 3 motosiklet sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. ve S.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. T.G. ise tutuklandı.


- Bartın

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:40 MEB'den öğretmenlerin yer değiştirme sürecine ilişkin çalıştay
15:40 Protokolün sofrasına keçi dadandı
15:40 SOLOTÜRK Mudanya Mütarekesi için uçtu
15:33 Kayseri Şeker'den Barış Pınarı Harekatına Fetih Sureli destek
15:33 ESOB: "Devletimiz ve ordumuzun yanındayız"
15:34 Tuşba Belediyesinin 2020 yılı bütçesi onaylandı
15:34 Japonya Ankara Büyükelçisi, Akio Miyajima Kırşehir'de Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti
11.10.2019 15:41:15