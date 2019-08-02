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Motosiklet hırsızı yakalandı

Balıkesir'de evlerin önünde bulunan motosikletleri çalan hırsızı polis kısa sürede yakaladı.

02.08.2019 11:44 Motosiklet hırsızı yakalandı
Balıkesir'de evlerin önünde bulunan motosikletleri çalan hırsızı polis kısa sürede yakaladı.

Olay Kuva-yi Milliye Mahallesi Cihat Bilgehan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H. E.'ye ait 10 plakalı motosikletle ve Ç.Ü.'ye ait 45 plakalı motosiklet gece park halindeyken çalındı. Motosiklet sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek hırsızların kimliklerini belirledi. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli 19 yaşındaki E. G. yakalandı. Polis ekipleri şüpheli şahsın çaldığı 1 adet laptop bilgisayar ile 4 adet güvenlik kamerası da ele geçirildi. Yakalanan E.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, mahkemeye sevk edildi. - BALIKESİR

Motosiklet, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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