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Motosiklet hırsızı yakalandı

Gaziantep'te meydana gelen motosiklet hırsızlığının ardından çalışma başlatan polis, olayın failini tespit ederek, şahsı yakaladı.

20.10.2019 12:43Motosiklet hırsızı yakalandı
Gaziantep'te meydana gelen motosiklet hırsızlığının ardından çalışma başlatan polis, olayın failini tespit ederek, şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde yaklaşık 2 hafta önce akşam saatlerinde bir motosiklet çalındı. İhbarın ardından Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkez Amirliği Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği harekete geçti. Ekipler bölgede açıktan hırsızlık suçuna da karıştığı belirlenen şahsın kimliğini tespit etmek amacıyla çalışma başlattı. Şahsın kimliğini belirleyen ve yapılan operasyon ile M.YK isimli şahsı gözaltına alan ekipler, çalınan motosikleti de ele geçirerek sahibine teslim etti.

Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, Karataş, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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