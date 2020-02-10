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Motosiklet hırsızı yakalandı

Antalya'da boş binada çaldığı motosikletleri gizleyip sonrasında sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

10.02.2020 17:13 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:13Motosiklet hırsızı yakalandı
'da boş binada çaldığı motosikletleri gizleyip sonrasında sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

ilçesinde jandarma bölgesinde meydana motosiklet hırsızlığı ile ilgili JASAT ekiplerince yapılan ayrıntı araştırma ve istihbari çalışmalar neticesinde L.K. isimli şahsın, çalınan motosikletleri kendi evinin yanında bulunan boş bina içerisinde gizleyip parçalayarak ve bütün halinde satış yaparak maddi çıkar elde ettiği bilgisi alındı. Olayla ilgili şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 4 adet çalıntı motosiklet ve çok sayıda motosiklet parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli L.K.'nın yapılan sorgusunda uyuşturucu madde kullanmak sucundan arandığı tespit edildi. - ANTALYA

Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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