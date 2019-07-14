14.07.2019 15:37
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Motosiklet hırsızını mahalleli yakaladı

Motosiklet hırsızını mahalleli yakaladı

Beylikdüzü'nde motosikletlere dadanan hırsızlardan biri, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Beylikdüzü'nde motosikletlere dadanan hırsızlardan biri, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Beylikdüzü'nde yaz ayını fırsat bilen hırsızlar, sokaklarda park edilen motosikletlere dadandı. İlçedeki birçok alandan motosikletleri çalan hırsızlar kameralara yansıdı. Gündüz vakti sokaklardaki motosikletleri çalan hırsızların rahat hareketleri görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşların fark ederek takibe aldıkları şüphelilerden biri yakalanarak polise teslim edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Beylikdüzü, 3. Sayfa

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