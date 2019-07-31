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Motosiklet hırsızları adliyede

Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi adliyeye sevk edildi.

31.07.2019 11:29 Motosiklet hırsızları adliyede
Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Çarşamba ilçesine bağlı Aşağı Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kavacık Mahallesi'nde bir motosikletin çalındığı ihbarını değerlendiren Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan soruşturmalar ve çevrede güvenlik kameraları kayıtlarının incelenmesi neticesinde olayla ilgili olduğu belirlenen D.E. (22) ve Ö.K. (24) isimli jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan 2 kişi Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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