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Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı

ANTALYA'da bir evden motosiklet ve 770 lira çalan biri kadın, 6 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

21.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:06 Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı

ANTALYA'da bir evden motosiklet ve 770 lira çalan biri kadın, 6 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Hırsızlık olayı geçen hafta pazar günü Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bahçesine park ettiği motosiklet ve yanına bıraktığı pantolonun cebindeki 770 lirası çalınan Mustafa B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak ihbarda bulundu. Harekete geçen Konyaaltı Merkez Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri ile İl Jandarma Komutanlığı 2'nci ve 4'üncü JASAT timleri, bölgede bulunan bütün güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Onlarca kamera üzerinde inceleme yapan ekipler, hırsızlık şüphelilerin A.N.D isimli kadın ile G.Ç., S.A., E.Ş., B.K. ve B.T. olduğunu belirledi. Şüphelilerin kaldığı yerleri belirleyen ekipler, dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada Mustafa B.'ye ait motosiklet ele geçirildi. sahibine teslim edildi.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.



Motosiklet, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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