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Motosiklet hırsızları JASAT'tan kaçamadı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden 6 şüpheli tarafından çalınan motosiklet, jandarma tarafından Muratpaşa ilçesinde bulunup sahibine teslim edildi.

21.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:02 Motosiklet hırsızları JASAT'tan kaçamadı
'nın ilçesinden 6 şüpheli tarafından çalınan motosiklet, jandarma tarafından ilçesinde bulunup sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan Mustafa B., 10 bin lira değerindeki motosikleti ve asılı olan pantolonundan cebinden 770 lirasının çalınması üzerine İlçe Komutanlığına başvurdu. İhbarla harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgedeki tüm plaka tanıma kayıt sistemini ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Onlarca kamerayı inceleyen jandarma, olayı gerçekleştiren şüphelilerin, G.Ç., S.A., E.Ş., B.K., T.Ç. ve A.N. olduğunu belirledi. Zanlılar motosikletle birlikte Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin adliyeye sevk edilen, aralarında 1 kadının da bulunduğu 6 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Muratpaşa, Konyaaltı, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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