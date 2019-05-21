Motosiklet Hırsızları Kısa Sürüde Yakalandı

Afyonkarahisar
'ın Bolvadin
ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili polis operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, ilçenin Cirit mahallesindeki hırsızlık olayını kısa sürede çözdü. Ekipler, yapılan sıkı araştırmalar neticesinde motosikleti çaldıkları iddia edilen şahısların M.K., İ.B. ve Y.Ü. olduğu tespit edildi. Şahısların çaldıkları motosikleti Çobanlar
ilçesine götürerek F. U. isimli kişiye 300 TL karşılığında sattıkları tespit edildi. Bulunan motosikletin polis tarafından teslim alınarak sahibine teslim edildiği öğrenildi. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR
Polis
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Kaynak: İHA