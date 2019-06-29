29.06.2019 09:42
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Motosiklet hırsızları yakalandı

Motosiklet hırsızları yakalandı

Manavgat'ta motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Manavgat 'ta motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya 'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesinde S.Y. isimli şahsa ait 07 HUH 70 plakalı motosikletin çalınması olayı ile ilgili yapılan araştırmada bahse konu motosiklet Ilıca Mahallesi 207.sokak adresinde park halinde görüldü. Jandarma ekiplerince yakın bir yere sivil personel görevlendirildi. 3 saat beklemenin ardından motosiklet ile 2 şüpheli yakalandı. Olayın derinleştirilmesi ile 1 şüpheliye daha ulaşıldı. Yakalanan H.A., K.C. ve Z.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların sorgusunda birçok suçtan sabıkalı oldukları tespit edilirken, motosiklet sahibine teslim edildi. Şahıslardan K.C. ve Z.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Ilıca , Antalya , Manavgat , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:12 Direksiyonu kırınca park halindeki vinçle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
11:06 Kırgız hırsızlık şüphelisine havalimanında operasyon
11:00 72 yaşındaki site bekçisinin dövülerek öldürülmesi
11:00 Kaza yapan sürücünün kaçtığı o anlar kamerada
10:58 Kayınbiraderleri tarafından bıçaklanan adam yaralı halde saatlerce polisten kaçtı
10:52 Ceyhan nehrinde kaybolan gencin cesedi bulundu
10:51 Hadımköy'deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti