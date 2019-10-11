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Motosiklet hırsızları yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yediemin otoparkından motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

11.10.2019 17:11
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yediemin otoparkından motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.
İlçede bulunan bir yediemin otoparkından 8 motosiklet çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, 3 zanlının kimliğini tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda C.D, E.D. ve M.Ç'yi gözaltına alan jandarma ekibi, otoparktan çalındığı belirlenen motosikletleri ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Motosiklet hırsızları yakalandı

Çanakkale, Jandarma, Ezine, Güncel

Kaynak: AA

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