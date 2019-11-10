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Motosiklet hırsızları yakalandı: 4 gözaltı

Adıyaman'da, 2 adet motosiklet hırsızlığı yapan 4 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

10.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:44Motosiklet hırsızları yakalandı: 4 gözaltı
'da, 2 adet motosiklet hırsızlığı yapan 4 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mahallesinde 02 AG 479 plakalı motosiklet 02 MA 102 plakalı motosiklet çalan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında her iki motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edilirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren A.Y., F.K., A.K., ve M.S., isimli 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 4 Şahıs daha sonra polis merkezine götürüldü.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, Mara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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