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Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs, iki motosikletini çalan hırsızları polise ihbar edip yakalattı.

20.02.2020 19:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:04Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi
'un ilçesinde bir şahıs, iki motosikletini çalan hırsızları polise ihbar edip yakalattı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce Kemalpaşa Mahallesi'nden park halinde bulunan 55 JA 489 ve 55 JL 928 plakalı 2 motosikletin çalındığı yönünde polise ihbarda bulunuldu. Motosikletlerin sahibi S.K. 19 Mayıs Caddesi üzerinde çalınan motosikleti gördü. S.K. polisi arayarak motosikletlerinden birinin 19 Mayıs Caddesi'nde olduğunu, başında 2 kişinin bulunduğunu ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosikletin yanında bulunan E.D. ve C.Ç. isimli şahısları gözaltına aldı.

Zanlılar yapılan sorgularında 2 motosikleti de kendilerinin çaldıklarını itiraf ettiler. Çalınan diğer motosiklet de Fatih Mahallesi'nde ekiplerce bulundu. Motosikletlere ait kask, sepet ve plakalar zanlıların evinde yapılan aramada ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Motosiklet, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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