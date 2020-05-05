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Motosiklet hırsızlarına 25 bin 200 lira sokağa çıkma yasağı cezası

Antalya'da 2 gün arka arkaya sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 25 bin 200 TL para cezası uygulanan 4 kişinin motosiklet hırsızı olduğu belirlendi.

Motosiklet hırsızlarına 25 bin 200 lira sokağa çıkma yasağı cezası
05.05.2020 15:52 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:52
Antalya'da 2 gün arka arkaya sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 25 bin 200 TL para cezası uygulanan 4 kişinin motosiklet hırsızı olduğu belirlendi. Jandarma, hırsızlık ihbarı üzerine bölgede sokağa çıkma yasağı sebebiyle kesilen cezaları inceleyince şüphelilere ulaştı. 4 şüphelinin tamirhaneye çevirdiği depoda, 1'i Ilıca-Kumköy'den çalınan olmak üzere parçalanmaya başlamış çalıntı olduğu değerlendirilen 3 adet motosiklet ele geçirildi.

Manavgat Ilıca Mahallesi'nde ikamet etmekte olan bir vatandaş, sokağa çıkma yasağı olan pazar günü motosikletinin çalındığını belirterek jandarmaya şikayette bulundu. Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameraları ile MOBESE'leri inceleme altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda 4 kişinin Cumartesi günü hırsızlık olayının yaşandığı yerin yakınında sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için cezai işlem uygulandığı belirlendi. Güvenlik kameralarında aynı şahısların Pazar günü de olayın meydana geldiği yerde görülmesi üzerine jandarma ekipleri E.A., K.E., M.Ç. ve H.B. olduğu belirlenen şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Şahıslardan 2 tanesi Taşağıl Mahallesinde yakalanırken ifadeleri doğrultusunda diğer 2 şüpheli de Taşağıl-Sağirin mahallesinde gözaltına alındı. Şüphelilerin motosiklet tamirhanesine dönüştürdükleri depoda Ilıca'dan çalınan motosikletin yanı sıra çalıntı olduğu değerlendirilen, plakasız, şase numaraları kazınmış ve parçalanmaya başlanmış 2 adet motosiklet daha ele geçirildi.

E.A., K.E., M.Ç. ve H.B.'ye sokağa çıkma yasağı uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için jandarma tarafından toplam 25 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Ilıca'dan çalınan motosiklet sahibine teslim edilirken, diğer motosikletler yediemin otoparkına teslim edildi. Motosikletlerin kime ait olduklarının kriminal inceleme sonucunda belirleneceği bildirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edilen E.A., K.E., M.Ç. ve H.B. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Motosiklet, Antalya, 3. Sayfa, Haber
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