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Motosiklet hırsızlarına darbe

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde jandarma ekipleri, bir evin deposuna yaptıkları baskında bazıları parçalanmış halde 2 adet ATV ve 14 adet de motosiklet ele geçirdi.

19.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:32Motosiklet hırsızlarına darbe
'nın ilçesinde jandarma ekipleri, bir evin deposuna yaptıkları baskında bazıları parçalanmış halde 2 adet ATV ve 14 adet de motosiklet ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi İlçe Komutanlığı ekipleri, motosiklet hırsızlıkları ile ilgili yaptıkları istihbarat çalışması sonrasında ilçeye bağlı Mahallesi'nde Emin A.'ya ait evin depo bölümünde çok sayıda motosiklet bulunduğu ihbarını aldı. Savcılık izinleri sonrasında jandarma ekipleri adı geçen Örnekköy Mahallesi'ndeki adrese yaptıkları baskında motosiklet tamirhanesi gibi de görünen mekanda 2 adet ATV ve 14 adet de motosiklet ele geçirildi. Ele geçirilen motosikletlerin şasi numaraları üzerinden yapılan inceleme sonrasında 4'ünün çalıntı kaydı bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili Emin. A'yı gözaltına aldı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan ele geçirilen motosikletlerin şasi numaraları çevre ve ilçelerdeki güvenlik güçlerine de bildirildi. - BURSA

Orhangazi, Jandarma, Örnekköy, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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