Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasındaBursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kişinin park halindeki motosikleti çaldığı anlar, kameraya yansıdı.

03.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:40
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 kişinin park halindeki motosikleti çaldığı anlar, kameraya yansıdı.
Hamidiye Mahallesi Güneş Sokak'taki bir apartmanın önünde park halinde bulunan motosiklet, biri kadın, 2 kişi tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık sırasında şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit edip, yakalanmaları için çalışma başladı. Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

Etiketler: Motosiklet, İnegöl, Bursa, Güncel, Haber

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