Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Hanımçeşme Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, bir motosikleti iterek götürmeye çalışan 2 kişiyi şüphe üzerine durdurdu.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, tornavida, pense, bıçak, parmak izi bırakmamak için eldiven bulundu.
Yapılan incelemede, şüphelilerin iterek götürmeye çalıştıkları motosikletin başkasına ait olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler R.T. (19) ve F.Ç. (19), işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.