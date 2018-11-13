13 Kasım 2018, 15:54
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Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hanımçeşme Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibi, bir motosikleti iterek götürmeye çalışan 2 kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, tornavida, pense, bıçak, parmak izi bırakmamak için eldiven bulundu.

Yapılan incelemede, şüphelilerin iterek götürmeye çalıştıkları motosikletin başkasına ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler R.T. (19) ve F.Ç. (19), işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
13 Kasım 2018 Salı 15:54