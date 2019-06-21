Motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Tekirdağ
'ın Hayrabolu
ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Soylu Mahallesi'nde bir iş yerinde çalışan Mehmet Arda
, motosikletini çalıştığı iş yerinin önüne park etti.
İş çıkışı motosikletin yerinde göremeyen Arda durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri motosikleti çalan kişinin Mehmet M. olduğunu tespit etti. Jandarma
ekiplerince gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi. Şüpheli burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.