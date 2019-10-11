Haberler » 3. Sayfa » Motosiklet hırsızlığına tutuklama

Motosiklet hırsızlığına tutuklama

Bartın'da farklı zamanlarda gerçekleştirilen 3 motosiklet hırsızlığı ile ilgili yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı.

11.10.2019 13:19Motosiklet hırsızlığına tutuklama
Bartın'da farklı zamanlarda gerçekleştirilen 3 motosiklet hırsızlığı ile ilgili yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı.

Bartın'da 3 gece peş peşe gerçekleştirilen motor hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptıkları teknik incelemelerin ardından T.G, M. Ö, S.T. isimli şüphelileri tespit etti. 3 şüpheli düzenlenen operasyonlarla kıskıvrak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi. - BARTIN

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:48 Kamışlı'da silah sesleri ve dumanlar yükseliyor
13:41 YPG'den gazetecilerin bulunduğu alana keskin nişancılarla saldırı: 2 yaralı
13:38 Van'da zimmet suçu işleyen memur işten çıkarıldı
13:34 Şehitler ve Gaziler Dernek Başkanına saldırı
13:33 Van'da mahsur kalan kedi ve keçileri itfaiye ekibi kurtardı
13:28 Jandarma Bölge Komutanı Cavlak Vali Soytürk'ü ziyaret etti
13:27 Bakkal dükkanında kaçak ilaçlar çıktı
11.10.2019 13:49:08