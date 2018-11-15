Motosiklet Hırsızlığına Yönelik Operasyon

15 Kasım 2018 Perşembe 13:22



15 Kasım 2018 Perşembe 13:22

İstanbul'da motosiklet hırsızlığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye getirildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Ümraniye'de meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında dün sabah eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı 11 motosiklet de sahiplerine teslim edildi.Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan hırsızlık anlarında bir motosikletle gelen iki şüphelinin park halindeki motosikleti çalma anları görülüyor.