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Motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çalıntı motosiklet ele geçiren jandarma ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.

09.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:13Motosiklet hırsızlığından gözaltına alındı
'ın Ereğli ilçesinde çalıntı motosiklet ele geçiren jandarma ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi Sarıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Yaptıkları kontroller sırasında İ.T.'nin (19) kullandığı motosikleti durduran jandarma ekipleri motor ve şase numaralarının silinmiş olduğunu tespit etti. Motosikletin çalıntı olduğunu değerlendiren jandarma ekipleri İ.T.'yi gözaltına aldı. ekipleri motosikletin asıl sahibini bulmak için çalışma yaparken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Motosiklet, Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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