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Motosiklet hırsızlığından tutuklanan 17 yaşındaki zanlı: "Pişman değilim"

Samsun'da motosiklet hırsızlığından tutuklanan 17 yaşındaki şüphelinin, "Yaptıklarından pişman değilim" demesi dikkat çekti.

18.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:42Motosiklet hırsızlığından tutuklanan 17 yaşındaki zanlı:
'da motosiklet hırsızlığından tutuklanan 17 yaşındaki şüphelinin, "Yaptıklarından pişman değilim" demesi dikkat çekti.

Olay, Samsun'un ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin önündeki motosikleti çaldığı iddia edilen R.Ç. (17), Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.Ç.'nin adliye girişi sırasında, "Yaptıklarından pişman değilim, aklım hala yapamadıklarım da" demesi dikkat çekti.

Savcıya ifade veren R.Ç. tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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