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Motosiklet ile ambulans çarpıştı; 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde motosiklet ile ambulansın çarpışması sonucu meyrana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

27.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:37
Motosiklet ile ambulans çarpıştı; 1 yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde motosiklet ile ambulansın çarpışması sonucu meyrana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent kavşağında meydana gelen kazada Pazaryeri ilçesinden Bozüyük Devlet Hastanesine hasta taşıyan Ö.M. idaresindeki 11 AAH 726 plakalı ambulans ile Bozüyük'ten Eskişehir istikametine gitmekte olan R.B. (30) idaresindeki 35 SFU 56 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulansta maddi hasar meydana gelirken, yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü buradaki tedavisinin ardından hayati tehlike kaydıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Diğer taraftan kazaya karışan ambülansın Pazaryeri ilçesinde kalp krizi bir vatandaşı Bozüyük Devlet Hastanesi acil servisine yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi. Kalp krizi geçiren vatandaşın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa, Haber
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