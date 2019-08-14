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Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

14.08.2019 23:28 Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı
Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi.

Atatürk Bulvarı üzerinde Hayrettin Doğan yönetimindeki 20 BHK 02 plakalı hafif ticari araç ile Yakup Aktaş idaresindeki 27 SZ 192 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yakup Aktaş ile yanında bulunan Aykut Güneş, yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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