23.06.2019 18:10
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Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1

Bursa'da motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bursa 'da motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E.B. idaresindeki plakasız motosiklet ve B.B. idaresindeki 16 PB 567 plakalı minibüs Pazarcı Sokak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan M.A. yaralandı. Yaralıların yardımına kazayı gören çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan H.E.B'yi. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. M.A. için başka bir ambulans çağrılırken, yaralı M.A.'nın amcası bir yandan eliyle yeğenini güneşten koruyup bir yandan da ağlayan yeğenini teselli etmeye çalıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, parçalara ayrılan motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(Seyfettin Aras - Salih Bakıcı/İHA)
Kaynak: İHA
İnegöl , Bursa , Güncel

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