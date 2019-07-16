16.07.2019 16:36
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kızıltepe ilçesi Sürekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yakup Yıldız, yönetimindeki 21 BJ 637 plakalı minibüs yolda bulunan kavşaktan geçmeye çalışan Suriyeli uyruklu Semir Yusuf'un yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Semir Yusuf olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerinde yaptıkları çalışma sonrasında Semir Yusuf'un cansız bedeni Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araç ve motosikletin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İHA
Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:17   Kanyondaki ceset üzerinden oğluna ait kimlik ve fotoğraf çıkan baba: " Üniversitede okuyan...
18:05   Bodrum'da orman yangını; havadan ve karadan müdahale ediliyor
18:04   Köpeğe tekme atan şahıs kamerada
17:56   Kanyondaki ceset üzerinden oğluna ait kimlik ve fotoğraf çıkan baba Açıklaması
17:51   Metil alkolden ölenlerin sayısı 18'e yükseldi
17:49   Milas'taki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor
17:38   "Şişman kadınlar cennete giremez" diyen papazı sahneden attı