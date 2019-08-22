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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Onacak (63), hayatını kaybetti.

22.08.2019 20:55 Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Onacak (63), hayatını kaybetti. Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Ergin (53) ise ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Göller Yaylası yakınlarında meydana geldi. Mehmet Onacak'ın kullandığı motosiklet, iddiaya göre İbrahim Ergin yönetimindeki 07 CRA 16 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan her iki araç, yolun dışına savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Onacak'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ergin ise ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kozan, Güncel

Kaynak: DHA

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