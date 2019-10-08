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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

08.10.2019 11:18Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aziz A., idaresindeki 02 LC 755 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 BC 224 plakalı otomobil, Yeni Mahalle'de çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Aziz A., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yeni Mahalle, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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