Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:27



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:27

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Ahmet Dicle idaresindeki 34 PN 4832 plakalı otomobil ile Enes Karakeçi idaresindeki 02 BD 601 plakalı motosiklet Malazgirt Mahallesinde çarpıştı. Yaşanılan kazada motosiklet sürücüsü Enes Karakeçi ile motosiklette bulunan İmam Güneş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN