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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

30.09.2019 16:49Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza D-400 karayolu Sanayi Köprülü kavşağı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Habip U.'nun kullandığı 07 LKA 31 plakalı motosiklet ile Mehmet U.'nun kullandığı 07 B 1305 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Habip U. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Belarus uyruklu Victoria S. yaralandı. Yaralarılar 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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