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Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı... Kendilerine çarpan aracı tekmeledi

Bursa'da otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması soncu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

08.11.2019 03:03 | Son Güncelleme: 08.11.2019 03:09 Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı... Kendilerine çarpan aracı tekmeledi
Bursa'da otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması soncu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan arkadaşı için gözyaşlarını tutamayan genç kız kendilerine çarpan otomobili tekmeledi. Kaza yerinde bulunan vatandaşlar ağır yaralı gence ilk müdahaleyi tişört ve montları ile yaptı.

Kaza Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Görükle semtinde gece 02: 00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Cemal D. (28) yönetimindeki 16 ADD 709 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bahadır K. (24) yönetimindeki 16 ADY 812 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Bahadır K.'nın ve arkasında oturan Özge Y.'nin yardımına koştu. Arkadaşını yerde kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören Özge Y. sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarını tutamayan genç kız kendilerine çarptıklarını iddia etiği otomobili tekmeleyerek üstümüze kırdı nerde bunun sürücüsü diye ortalığı birbirine kattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Bahadır K.'yı Bursa Şehir Hastanesine kaldırırken kazayı hafif yaralı olarak atlatan Özge Y.'yi ise Uludağ Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ana caddeyi trafiğe kapatarak olası bir kazanın engellemesini önlerken kazanın sesine uyanan vatandaşlar olay yerini film izler gibi izledi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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