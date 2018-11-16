Motosiklet ile taksi çarpıştı: 1 ölü

Motosiklet ile taksi çarpıştı: 1 ölüTaksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza; akşam saatlerinde Şirinevler
mahallesinde meydana geldi. Yusuf Bolat
idaresindeki 03 T 5118 plakalı taksi ile Ramazan Erol idaresindeki 322 FF 273 plakalı motosiklet, Yunus Emre Bulvarı ve Doktor Ali Al
Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kazada, Ramazan Erol ağır yaralandı. Çevredekilerin olayı haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Erol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Ticari taksi sürücüsü Yusuf Bolat ifadesi alınmak üzere Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.