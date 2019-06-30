30.06.2019 15:09
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Motosiklet kamyonete çarptı 2 yaralı

Motosiklet kamyonete çarptı 2 yaralı

Kaynak: DHA
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