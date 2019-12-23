Motosiklet kazada parçalara ayrıldı, 2 kardeş yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan motosiklet parçalara ayrıldı. Kazada motosiklette bulunan iki genç yaralandı.

MOTOSİKLET PARÇALARA AYRILDI

Alınan bilgiye göre, kaza Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Menekşe Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yaşar M. (58) yönetimindeki 16 S plakalı servis aracı ile Melik U. (16) idaresindeki 34 VR 7568 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet parçalara ayrılırken, motosiklette bulunan sürücü ve arkasında bulunan kardeşi Serkan U. (16) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.