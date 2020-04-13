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Motosiklet kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı

Motosiklet kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı Sivas'ta motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Sivas'ta motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

13.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:47
Motosiklet kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı
Sivas'ta motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
SİVAS - Sivas'ta motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Meraklı vatandaşlar ise Korona virüsü hiçe sayarak sosyal mesafeyi umursamadı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas - Kayseri yolu Mescitli köyü mevkiinde meydana geldi. Oğuzhan Yeşiltaş İdaresindeki 58 AR 242 plakalı motosiklet, Sivas kent merkezi istikametine giderken Mescitli köyü mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü 29 yaşındaki Yeşiltaş olay yerinde hayatını kaybederken motosiklette bulunan A.Y.Z. ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizleri geçirdi. Kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Oğuzhan Yeşiltaş'ın yaklaşık 8 ay önce evlendiği öğrenildi. Öte yandan olay yerini görmek isteyen meraklı vatandaşların Korona virüsü hiçe sayarak sosyal mesafeyi umursamaması dikkatlerden kaçmadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Motosiklet kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa
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