Motosiklet kazası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
HATAY'ın Samandağ
ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nizam Berrak (59), motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
Olay, Samandağ ilçe merkezinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Nizam Berrak'a çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ve Nizam Berrak yere düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ambulans Berrak'ı Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralı burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adı açıklanmayan sürücü gözaltına alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Samandağ
14 Kasım 2018 Çarşamba 10:20